  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم ليل

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 15:03

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم ليل
اللاعب فيكتور أوسيمين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للتقارير، فإن ليفربول يتقدم الصفوف الأولى للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، وبدأ "تدوير الكرة" من خلال التحدث مع وكيله.

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا مميزًا رفقة فريقه الفرنسي، ويقيم ليل ثمن اللاعب بـ60 مليون جنيه إسترليني، في حال قرر الرحيل في الصيف، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتهتم أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي أيضًا بضم المهاجم الشاب، علما بأن البلوز طالبوا ليل بإعلامهم في حال تقرر بيع اللاعب.

وسجل أوسيمين هذا الموسم 18 هدفًا في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليل.


#فيكتور أوسيمين
#ليفربول
#ليل

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة من برشلونة
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة من برشلونة

2020-04-28

برشلونة يريد ضم مدافع سان جيرمان
برشلونة يريد ضم مدافع سان جيرمان

2020-04-28

سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية
سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية

2020-04-28

الأكثر قراءة

بيان روسي حاد عن

بيان روسي حاد عن "شائعات حول سورية" يستثني الأسد

2020-04-27
عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

2020-04-27
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

2020-04-27
لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

لبيد مستعد للتعاون مع نتنياهو لمنع غانتس من رئاسة الحكومة

2020-04-27
الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وتباطؤ في الإصابات

الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وتباطؤ في الإصابات

2020-04-27