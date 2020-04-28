يوفنتوس يقترب من حسم صفقة من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وصلا إلى مفاوضات متقدمة، بخصوص انتقال لاعب الأول آرثر ميلو، إلى الأخير في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر آرثر (23 عامًا) من العناصر المطلوبة بقوة من قبل بعض الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة اتصالات من قبل يوفنتوس منذ عدة أسابيع، يسأل خلالها عن إمكانية التعاقد مع آرثر، مقابل مبلغ جيد من المال، حيث يعتبره ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، عنصرًا ضروريًا لتطوير أفكاره في تورينو.

وانضم آرثر إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 31 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يقبل برشلونة إلا بزيادة 20 مليون يورو على الأقل عن هذا الرقم لإتمام الصفقة.

ولا يستبعد أن تكون هناك صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

ويملك اليوفي أسماء عديدة في خط وسطه قد تحظى بإعجاب البارسا مثل، ميراليم بيانيتش (30 عامًا)، رودريغو بينتانكور (22 عامًا) وفيديريكو بيرنارديسكي (26 عامًا).

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات آرثر في أكثر من مناسبة على رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

في ذات السياق، منح برشلونة نظيره يوفنتوس الضوء الأخضر للتفاوض مع آرثر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس ينوي تقديم راتب كبير لآرثر، مقارنة بما يتقاضاه مع برشلونة، من أجل إقناعه بالانتقال إلى تورينو.

ويستغل يوفنتوس الفارق في قيمة الضرائب بين إيطاليا وإسبانيا، في محاولاته لإقناع آرثر بالانتقال إلى تورينو.

ويتم فرض ضريبة قيمتها 30% على راتب اللاعب في السنوات الخمس الأولى بإيطاليا، مقابل 48% في إسبانيا.