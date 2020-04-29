آرثر يرد على اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، ردّ على إمكانية رحيله عن فريقه في ظل اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وذكر آرثر، في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت" اليوم الأربعاء "هناك دائمًا تكهنات حول مستقبلي، لكنَّ فكرتي واضحة جدًا. الخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة. أنا واثق جدًا وهادئ".

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية هنا. أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم فيَّ، وهذا سبب آخر كي أكون واضحًا تمامًا بأنَّ رغبتي الوحيدة هي الاستمرار".

وحول اهتمام يوفنتوس، ردَّ آرثر "اهتمام الأندية الكبيرة، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية".

وختم "استئناف البطولة؟ إنني أركز على وظيفتي، وأتمنى العودة للعب قريبًا وأقاتل من أجل مشجعي برشلونة".

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس، وبرشلونة، ينتقل بمقتضاها آرثر للبيانكونيري، على أن ينضم البوسني ميراليم بيانيتش للبارسا.