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زيدان يتمسك ببقاء مودريتش

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 15:29

زيدان يتمسك ببقاء مودريتش
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن موقفه بخصوص مستقبل لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش.

ويرتبط مودريتش (34 عامًا) بعقد مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، ما دفع إدارة الميرينغي للتفكير في بيعه، الصيف القادم، من أجل تحقيق ربح مادي.

لكن بحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن زيدان متمسك ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.

وقد يتسبب قرار زيدان في تأجيل عودة النرويجي، مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسييداد، وتمديد إعارته هناك.

ويأتي ذلك رغم رغبة إدارة النادي الملكي، في رؤية أوديجارد بقميص الريال، الموسم المقبل، إلا أن القرار النهائي سيكون للمدير الفني، وفقا للموقع الفرنسي.

وشارك مودريتش في 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.


#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#لوكا مودريتش

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