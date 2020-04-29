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ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 15:34

ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ
النجم الألماني ليروي ساني (وكالات)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، يخطط لتدعيم هجومه الموسم القادم، من خلال التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد"، فإن هناك اتصال جمع بين فليك وساني منذ بضعة أسابيع، واستمرت المكالمة الهاتفية بينهما لمدة 30 دقيقة.

وأراد المدرب الألماني الاطلاع بنفسه على مدى رغبة صاحب الـ24 عامًا في الانضمام للفريق البافاري، بعدما تعطل انتقاله إليه الصيف الماضي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وكان فليك قد صرح مؤخرًا برغبته في تعزيز صفوف بايرن على الأقل بأحد الثنائي ساني وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني.

ولا يتبقى على نهاية عقد ساني مع المان سيتي سوى موسم واحد فقط، مما يعني إمكانية ضمه مجانًا حال الانتظار حتى صيف عام 2021.


#بايرن ميونخ
#هانز فليك
#ليروي ساني
#مانشستر سيتي

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