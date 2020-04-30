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أندية إسبانيا لكرة القدم تبدأ فحوصات كورونا لاستئناف التدريبات

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 14:26

أندية إسبانيا لكرة القدم تبدأ فحوصات كورونا لاستئناف التدريبات
(أ. ب.)
عرب ٤٨

أشار مصدر مقرّب من اللجان المختصة باستئناف تدريبات ومباريات كرة القدم في الدوري الإسباني، إن "الأندية ستبدأ إخضاع لاعبيها للاختبار ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل في أول خطوة نحو استئناف الموسم في حزيران/ يونيو المقبل".

واضطر الرياضيون في إسبانيا للتدريب في منازلهم منذ مطلع مارس آذار الماضي بسبب إجراءات العزل العام الصارمة في أوروبا لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أعلن أن "الرياضيين يمكنهم العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل كما يمكنهم التدرب معًا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن خطة استئناف النشاط".

لكن يجب خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية للاختبار لاكتشاف إصابتهم بالفيروس من عدمها إذ أن هذا الاختبار جزء من المرحلة الأولى من خطة رابطة الدوري لاستئناف النشاط.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتدريب الفردي في السادس من أيار/ مايو المقبل بينما المرحلة الثالثة ستكون بالتدريب في مجموعات صغيرة تصل إلى ثمانية لاعبين قبل أن تنطلق المرحلة الرابعة بتدريب الفريق بالكامل الذي يجب أن يستمر أسبوعين على الأقل قبل استئناف المباريات.

وقال المصدر إن "المراحل الأربع من الممكن أن تكتمل في غضون شهر ما يعني أن مباريات الدرجة الأولى في إسبانيا يمكن أن تستأنف منتصف حزيران/ يونيو المقبل".


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#كورونا

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