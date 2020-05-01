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ريال مدريد يصوّب أنظاره نحو موهبة جديدة

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 21:26

ريال مدريد يصوّب أنظاره نحو موهبة جديدة
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يصوّب أنظاره نحو التعاقد مع موهبة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتطلع ريال مدريد شأنه شأن عدد من الأندية مثل يوفنتوس، وبوروسيا دورتموند لضم الجناح الإسباني الشاب فيران توريس (20 عامًا)، نجم فالنسيا، في ظل اقتراب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإنَّ توريس لم يرد على العرض الذي قدمه فالنسيا له منذ شهرين من أجل تجديد تعاقده، ومن المرجح أنه لا يرغب في الاستمرار مع الخفافيش.

وأوضح التقرير إلى أن العودة للتدريب الفردي المقرر لها الأسبوع الأول من أيار/مايو، ستحسم الموقف النهائي لتوريس سواء كان إيجابيًا بتجديد العقد، أو سلبيًا بعدم التجديد.

ومن المتوقع أن يضطر فالنسيا لبيع توريس هذا الصيف، من أجل تحقيق استفادة مادية، بدلًا من استمراره لموسم آخر، ورحيله مجانًا.


#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#فيران توريس
#فالنسيا

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