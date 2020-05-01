فرق البريمييرليغ ترغب في استكمال الموسم

ذكرت تقارير صحفية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أكدت من خلال بيان لها أن جميع الفرق أبدت رغبتها في استكمال الموسم بشكل طبيعي.

وأكدت الرابطة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع الأندية لم يشهد التوصل لأي قرارات رسمية، ولكن تم خلاله طرح وجهات النظر حول إمكانية استئناف المسابقة.

وأوضحت "أولوية الرابطة هي سلامة وصحة اللاعبين والمدربين والإداريين وموظفي الأندية والجماهير والمجتمع بالكامل".

وأضافت "يدرس الاتحاد والأندية الخطوات الأولى لاستئناف الموسم الحالي".

وشددت "لكن، لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل الحصول على موافقة الحكومة، وبعد استشارة خبراء الصحة والتشاور مع جميع اللاعبين والمدربين".

وواصلت "جميع الأندية ترغب في استكمال الموسم، لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن".

وأضافت "تمت الموافقة على أن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة مدربي الدوري والمدربين واللاعبين هم مفتاح هذه العملية وسيتم التشاور معهم بشكل مستفيض".

وتابعت "أعادت الأندية تأكيد التزامها بإنهاء الموسم الحالي 2019-2020 والحفاظ على نزاهة المسابقة ورحبت بمساندة الحكومة".

وواصلت "تفكر الرابطة والأندية في اتخاذ خطوات التجريبية أولية وسيعود اللاعبون للتدريبات والمباريات وفقا لتوجيهات الحكومة تحت إشراف خبراء الصحة وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربين".

وعقد أوليفر دودن وزير الثقافة، الوزير المسؤول عن الرياضة في الحكومة البريطانية، اليوم أول اجتماع رسمي لهيئة رياضية مشتركة أنشئت لدراسة الجوانب العملية لاستئناف اللعبة.

وكتب دودن على تويتر "أدرك أن الرياضيين يريدون بشدة عودة الرياضة. بدأنا للتو الاجتماع الأول بين العديد من الاجتماعات التفصيلية للتخطيط لعودة آمنة لرياضة النخبة خلف أبواب مغلقة عندما يكون ذلك آمنا وفقا للإرشادات الطبية. يوجد الكثير من الأشياء التي يجب دراستها لكن اليوم بدأنا التخطيط".