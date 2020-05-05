  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يعود للتدريبات بغياب ديبالا

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 21:20

يوفنتوس يعود للتدريبات بغياب ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي يوفنتوس الإيطالي عادوا لاستئناف التدريبات مرة أخرى، استعدادا لاستكمال الموسم الجاري.

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، يشرح خلاله بالتفصيل الإجراءات المختلفة، التي يتخذها النادي للالتزام بالإرشادات الحكومية.

وتتضمن الإجراءات تنظيفًا مكثفًا لجميع الأسطح المتعلقة بالتدريبات، بما في ذلك حافلة الفريق.

وأشار البيان إلى 3 لاعبين من الفرق الأول، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم دانييلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا.

وأوضح أن روجاني وماتويدي خضعا لاختبارات كورونا مجددًا، وجاءت النتيجة سلبية، لذا لم يصبح اللاعبان مجبرين على البقاء في العزل المنزلي، بينما لا ينطبق نفس الأمر على ديبالا.

يذكر أن تقارير زعمت إصابة ديبالا بفيروس كورونا، للمرة الرابعة، لكن صديقة النجم الأرجنتيني نفت هذه الأنباء.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#كورونا
#فيروس كورونا
#الدوري الإيطالي

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب كورونا: تأجيل بطولة أوروبا للسباحة
بسبب كورونا: تأجيل بطولة أوروبا للسباحة

2020-05-05

برشلونة وإنتر ميلان يتفقان على صفقة لاوتارو
برشلونة وإنتر ميلان يتفقان على صفقة لاوتارو

2020-05-05

يوفنتوس يرفض ضم نجم برشلونة
يوفنتوس يرفض ضم نجم برشلونة

2020-05-05

الأكثر قراءة

"صفقة ترامب- نتنياهو".. التماهي الأميركي المعلن مع إسرائيل (1)

2020-05-04
نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

2020-05-04
وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04