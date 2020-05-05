يوفنتوس يعود للتدريبات بغياب ديبالا

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي يوفنتوس الإيطالي عادوا لاستئناف التدريبات مرة أخرى، استعدادا لاستكمال الموسم الجاري.

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، يشرح خلاله بالتفصيل الإجراءات المختلفة، التي يتخذها النادي للالتزام بالإرشادات الحكومية.

وتتضمن الإجراءات تنظيفًا مكثفًا لجميع الأسطح المتعلقة بالتدريبات، بما في ذلك حافلة الفريق.

وأشار البيان إلى 3 لاعبين من الفرق الأول، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم دانييلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا.

وأوضح أن روجاني وماتويدي خضعا لاختبارات كورونا مجددًا، وجاءت النتيجة سلبية، لذا لم يصبح اللاعبان مجبرين على البقاء في العزل المنزلي، بينما لا ينطبق نفس الأمر على ديبالا.

يذكر أن تقارير زعمت إصابة ديبالا بفيروس كورونا، للمرة الرابعة، لكن صديقة النجم الأرجنتيني نفت هذه الأنباء.