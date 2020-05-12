بوغبا يحمل نبأ سارا لجماهير "الشياطين الحمر"

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، حمل نبأ سارا إلى جماهير فريقه، في ظل الاستعدادات لاستئناف الموسم بالبريمييرليغ.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العدسات التقطت صورًا لبوغبا، اليوم الثلاثاء، أثناء خوضه بعض التدريبات مع زملائه، أنتوني مارسيال وأندرياس بيريرا وفيكتور لينديلوف، على ملعب شيشاير.

وهو ما يعني أن اللاعب الفرنسي، سيكون جاهزا في حال استئناف البريمييرليغ.

وكان بوغبا يعاني من إصابة في الكاحل، منعته من المشاركة في المباريات، قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد دليل، على التزام اللاعبين الأربعة بقواعد التباعد الاجتماعي، أثناء خوض التدريبات معًا.

يذكر أن العديد من التقارير، ربطت بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.