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مورينيو ينضم لسباق التعاقد مع نجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 09:03

مورينيو ينضم لسباق التعاقد مع نجم يوفنتوس
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، توتنهام هوتسبير، أبدى رغبته في الحصول على خدمات أحد لاعبي يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن مورينيو يرغب في دعم دفاع فريقه عن طريق ضم البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير يوفنتوس.

وأشار إلى أن توتنهام سيعرض على السيدة العجوز عقد صفقة تبادلية ينتقل خلالها ساندرو إلى توتنهام، مقابل سيرجي أورييه بالإضافة إلى بعض الأموال.

وأوضح الموقع الإيطالي أن القيمة التقديرية لساندرو في الميركاتو تبلغ 50 مليون يورو، بينما يحظى اللاعب باهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

يذكر أن العديد من الصحف العالمية أكدت أن الصفقات التبادلية ستكون السمة الغالبة على الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#يوفنتوس
#أليكس ساندرو

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