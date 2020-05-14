  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كورونا يتسبب بإلغاء سباق بريطانيا للدراجات الهوائية

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 21:27

كورونا يتسبب بإلغاء سباق بريطانيا للدراجات الهوائية
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أُلغيت اليوم الخميس، منافسات سباق بريطانيا للدراجات الهوائية، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن منظموا السباق أن سبب اتخاذهم قرار الإلغاء، يعود إلى الشكوك الكبيرة التي تحوم حول إمكانية إقامة مناسبات وتجمعات عامة كبيرة في بريطانيا، بسبب الفيروس.

وقال بيان للقائمين على السباق: "القرار اتخذ في ضوء استمرار أزمة فيروس كوفيد-19، والتي جعلت من غير الممكن الاستمرار في التخطيط لتنظيم سباق عام 2020".

وأضاف البيان: "في ظل استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفي ظل عدم توفر لقاح للفيروس فإن صحة وسلامة الجمهور لابد أن تأتي على رأس الأولويات".

ورفض المنظمون إقامة السباق الذي يجتذب نحو 1.5 مليون مشجع من دون جمهور، معتبرين أن ذلك يتعارض مع طبيعة السباق وهدفه.

ولن يطرأ أي تغيير على مسار السباق الجديد في 2021، وتحدد مبدئيًا إقامته ما بين الخامس و12 أيلول/ سبتمبر.


#سباق بريطانيا للدراجات الهوائية
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بطل العالم في الشطرنج يُطلق سلسلة من البطولات على الإنترنت
بطل العالم في الشطرنج يُطلق سلسلة من البطولات على الإنترنت

2020-05-14

فيروس كورونا يهزم مصارع سومو باليابان
فيروس كورونا يهزم مصارع سومو باليابان

2020-05-14

فيراري قيمتها 1.6 مليون يورو تورّط إبراهيموفيتش
فيراري قيمتها 1.6 مليون يورو تورّط إبراهيموفيتش

2020-05-14

الأكثر قراءة

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

2020-05-13

"قتلوا مصطفى بدم بارد".. اليد خفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب

2020-05-13
رسائل حادة من بومبيو بشأن الصين تقابل بتجاوب إسرائيلي

رسائل حادة من بومبيو بشأن الصين تقابل بتجاوب إسرائيلي

2020-05-13
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13
مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

2020-05-13