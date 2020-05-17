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لاعب برشلونة يحظى باهتمام يوفنتوس مقابل بيانيتش

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 09:37

لاعب برشلونة يحظى باهتمام يوفنتوس مقابل بيانيتش
النجم البوسني ميرالم بيانيتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب برشلونة الإسباني قد يسهل إتمام صفقة البوسني، ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.

وتتجه النية داخل الناديين لإتمام صفقة تبادلية كبرى، في ظل اهتمام برشلونة ببيانيتش، ورغبة يوفنتوس في آرثر ميلو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن نيلسون سيميدو، لاعب البلوغرانا، دخل دائرة اهتمامات السيدة العجوز، حيث حظي بإعجاب المدرب ماوريسيو ساري.

ويرى فيه المدير الفني لليوفي، الحل الأمثل لعلاج مشكلة الجبهة اليمنى، التي لم يقدم فيها سواء دانيلو أو دي تشيليو الأداء المنتظر، ما أدى للاعتماد بشكل اضطراري على كوادرادو.

وكان سيميدو قد أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022، وبالتالي يرى البارسا أن هذا الصيف هو الفرصة الأمثل لبيعه.

ويتمتع خورخي مينديز، وكيل سيميدو، بعلاقات طيبة مع مسؤولي يوفنتوس، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة، في انتقال اللاعب البرتغالي إلى مدينة تورينو، وفقا لـ"موندو ديبورتيفو".


#برشلونة
#ميرالم بيانيتش
#نيلسون سيميدو
#يوفنتوس

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