  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الاتحاد الإيطالي يعلق النشاط الرياضي لمدة شهر

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 08:51

الاتحاد الإيطالي يعلق النشاط الرياضي لمدة شهر
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعليق النشاط الرياضي بما فيها بطولة الدوري حتى يوم 14 حزيران/يونيو القادم.

وكانت الأندية قد استأنفت التدريبات أمس، الإثنين، على أمل أن يُستكمل الموسم مرة أخرى يوم 13 حزيران/يونيو المقبل.

ومع ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي في بيانه مساء أمس، بالاتفاق مع قرار من رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية.

وذلك القرار يعني، أن بطولة الدوري الإيطالي لن يتم استئنافها حتى 15 حزيران/يونيو على أقرب تقدير.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الاتحاد الإيطالي
#الكالتشيو
#الدوري الإيطالي

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

راكيتيتش: لم أغلق باب الرحيل عن برشلونة!
راكيتيتش: لم أغلق باب الرحيل عن برشلونة!

2020-05-19

ما سبب رفض هالاند الانضمام ليوفنتوس؟
ما سبب رفض هالاند الانضمام ليوفنتوس؟

2020-05-18

مدرب ليفربول: نستحق أن نكون أبطالا للدوري
مدرب ليفربول: نستحق أن نكون أبطالا للدوري

2020-05-18

الأكثر قراءة

"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

2020-05-18
حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

2020-05-18
الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

2020-05-18
المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

2020-05-18
تظاهرة قبالة مستشفى

تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس

2020-05-18