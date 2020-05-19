الاتحاد الإيطالي يعلق النشاط الرياضي لمدة شهر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعليق النشاط الرياضي بما فيها بطولة الدوري حتى يوم 14 حزيران/يونيو القادم.

وكانت الأندية قد استأنفت التدريبات أمس، الإثنين، على أمل أن يُستكمل الموسم مرة أخرى يوم 13 حزيران/يونيو المقبل.

ومع ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي في بيانه مساء أمس، بالاتفاق مع قرار من رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية.

وذلك القرار يعني، أن بطولة الدوري الإيطالي لن يتم استئنافها حتى 15 حزيران/يونيو على أقرب تقدير.