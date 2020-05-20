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هل يسعى سان جيرمان للتعاقد مع كريستيانو؟

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 18:26

هل يسعى سان جيرمان للتعاقد مع كريستيانو؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو.

وفي مقابلة خص بها مجلة "فرانس فوتبول"، ونقلت بعض مقتطفاتها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية، قال مالك سان جيرمان، ناصر الخليفي: "كريستيانو رونالدو هو نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين في المستقبل"، وأضاف "أنا معجب بإرادته القوية".

وواصل قائلا إن ما يثير إعجابه بشكل كبير في النجم البرتغالي هو "السعي إلى التحسن يوميا وهو ما يستمر في تحفيزه ودفعه إلى أقصى حد"، وأردف "في كل عام يظهر تصميمه الفريد وقوة شخصيته غير العادية".

وأفادت مجلة "شبورت بيلد" بأن تصريحات رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تظهر أن كريستيانو رونالدو يتمتع بتقدير خاص داخل أروقة نادي العاصمة الفرنسية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد كشفت أن النادي الباريسي مهتم بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، حيث يتوفر باريس سان جيرمان على قدرة مالية كبيرة، تمكنه من الظفر بخدمات أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو (35 عاما) أكد في أكثر من مرة أن كل شيء وارد في كرة القدم، وأنه يعتزم مواصلة اللاعب حتى بلوغه سن الـ40.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باريس سان جيرمان
#كريستيانو رونالدو
#ناصر الخليفي
#يوفنتوس

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