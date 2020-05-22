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مانشستر سيتي ينافس على ضم موهبة ألمانية

تاريخ النشر: 22/05/2020 - 18:57

مانشستر سيتي ينافس على ضم موهبة ألمانية
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم باير ليفركوزن، كاي هافيرتز، والذي تقدر قيمته بنحو 70 مليون جنيه إسترليني.

ويعد هافيرتز البالغ من العمر 20 عامًا، من أبرز المواهب البارزة في القارة الأوروبية هذا الموسم، بعدما سجل 12 هدفًا مع باير ليفركوزن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يواجه منافسة شديدة من مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول، للحصول على خدمات هافيرتز، الذي نال إعجاب المدرب بيب غوارديولا.

ويتطلع مانشستر سيتي لضم هافيرتز، تمهيدًا لقرب رحيل لاعبه الإسباني ديفيد سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا.

ويستطيع هافيرتز، اللعب في وسط الملعب والهجوم، ومن المتوقع أن يشغل المركز رقم 9 في المستقبل.

وأرسل بيب غوارديولا، بعض الكشافين لمشاهدة نجم باير ليفركوزن، والذي يرحب بفكرة اللعب خارج ألمانيا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#باير ليفركوزن
#كاي هافيرتز

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