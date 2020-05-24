آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن الصفقة التبادلية المحتملة بين فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في طريقها للحسم في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب يوفنتوس في ضم آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش، نجم السيدة العجوز، إلى "كامب نو" عقب نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن آرثر اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس أكثر من أي وقت مضى.

وكان اللاعب البرازيلي سبب إيقاف الصفقة التبادلية، بسبب رفضه الرحيل عن "كامب نو".

وأوضحت أن برشلونة كان يصر على التعاقد مع بيانيتش رغم رفض اللاعب البرازيلي، بينما يرفض يوفنتوس إقحام أي لاعب في الصفقة غير آرثر.

وأشارت إلى أن آرثر قال نعم بالفعل على انتقاله إلى السيدة العجوز، ولذا فإنه يتدرب حاليًا مع المجموعة الاحتياطية في النادي الكاتالوني.