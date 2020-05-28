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الدوري الإنجليزي بستأنف مبارياته في 17 حزيران القادم

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 17:53

الدوري الإنجليزي بستأنف مبارياته في 17 حزيران القادم
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي توقف منذ آذار/ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيستأنف نشاطه اعتبارا من 17 حزيران/ يونيو.

وكشفت "بي بي سي" أن العودة ستكون بمباراتين مؤجلتين تجمعان الأربعاء 17 حزيران/ يونيو أستون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين بأرسنال، على أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 حزيران/ يونيو.

وتم التوصل خلال الاجتماع الذي أقيم بين أندية المسابقة يوم الخميس، إلى صيغة الاتفاق، الذي يوصي بإقامة مباراتي أرسنال ضد مانشستر سيتي وأستون فيلا ضد شفيليد يونايتد يوم 17 الشهر المقبل، وهما مباراتان مؤجلتان، على أن تقام الجولة الثلاثين من المسابقة يوم 10 من الشهر ذاته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اندبندنت"، فإن من المحتمل أن تقام المباراة الأولى من الجولة الثلاثين، يوم الجمعة الموافق 19 من الشهر المقبل، وتجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

وما يزال الاجتماع مستمرا، حيث من المتوقع أن يمتد لثماني ساعات، من أجل مناقشة أمور أخرى مثل البث التلفزيوني، وإمكانية إقامة المباريات في ملاعب الأندية المضيفة بدلا من ملاعب محايدة كما كان مقترحا في وقت سابق.

وعادت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التمارين الجماعية التي تشهد احتكاكا بين اللاعبين يوم الأربعاء، فيما قام المسؤولون بإجراء 3 دفعات من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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#الدوري الإنجليزي
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