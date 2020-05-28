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غاريث بيل مستاء من جماهير ريال مدريد!

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 09:16

غاريث بيل مستاء من جماهير ريال مدريد!
النجم الويلزي غاريث بيل (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، عن استياءه من تصرفات جماهير فريقه معه، بسبب إطلاقهم صافرات الاستهجان ضده خلال المباريات.

وذكر بيل خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "نتعرض لضغوط كبيرة في كل مباراة، وإذا لم تلعب بشكل جيد، سيكون هناك انتقادات".

وأضاف "كان يُطلق 80 ألف شخص صافرات ضدي في الملعب لأنني لم ألعب بشكل جيد، وواجهت ذلك عدة مرات، إنه ليس لطيفًا ولا يُفيد ثقة اللاعب".

وتابع "هذا هو السؤال الأكبر وأنا لا أفهمه، فاللاعب يتوقع أنه إذا لم يظهر بشكل جيد في الملعب، فإن الجماهير سيقفون خلفه ويحاولون مساعدته بشكل أفضل، لأن اللاعب هو من سيجعلهم سُعداء".

وأردف "من الواضح أنهم يفعلون عكس ذلك، فهم يُطلقون الصافرات، مما يجعلك تشعر بالسوء، وبالتالي تفقد ثقتك بنفسك، وتلعب بشكل أسوأ، وهذا يجعلهم أكثر استياء".

وواصل "في كرة القدم، قد تلعب بشكل رائع، ولا تسجل في 5 مباريات، ثم يقول الجميع إنك تمر بوقت صعب".

واختتم "تعتقد بداخلك أنك تلعب بشكل جيد، فأنت لم تُسجل أو تصنع أهداف، لكن الجماهير يحبون الأهداف، لكن أحيانًا ذلك لا يحدث".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#غاريث بيل

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