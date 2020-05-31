  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 14:34

سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بشكل نهائي بعد تفعيله خيار الشراء بعدما قدم من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وذكر باريس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي قام بتفعيل خيار شراء إيكاردي بصفة نهائية، بعدما انضم في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود شرط خيار شراء مقابل 70 مليون يورو.

وأضاف أن إيكاردي وقع على عقد يضمن استمراره داخل النادي الباريسي حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

من جانبه، عبر نادي إنتر ميلان عن شكره لإيكاردي عن المواسم الستة التي قضاها بقميص النيراتزوري، وتمنى له التوفيق في محطته المهنية المقبلة.

وفي بيان إنتر ميلان، قال النيراتزري "يعلن نادي إنتر عن انتقال ماورو إيكاردي إلى باريس، المهاجم المولود في عام 1993، ينتقل بشكل قاطع إلى النادي الفرنسي".

وأضاف البيان "النادي يشكر اللاعب على المواسم الستة التي قضاها معنا، ونتمنى له الأفضل لاستمرار مغامرته الاحترافية".

وكشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، عن قيمة الصفقة التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين أخرى كمتغيرات.

وتنازل الإنتر عن اللاعب إلى النادي الباريسي بعد الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين، في ظل وجود بند يمنع بيعه لأي نادٍ داخل إيطاليا دون دفع 15 مليون يورو للنيراتزوري.

وشارك ماوريتو في 31 مباراة مع باريس خلال موسم (2019/2020)، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري الفرنسي.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باريس سان جيرمان
#ماورو إيكاردي

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي: كرة القدم لن تكون كما كانت قبل كورونا!
ميسي: كرة القدم لن تكون كما كانت قبل كورونا!

2020-05-31

نجم آرسنال يرد على اهتمام إنتر ميلان
نجم آرسنال يرد على اهتمام إنتر ميلان

2020-05-31

برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل ضم بيانيتش
برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل ضم بيانيتش

2020-05-31

الأكثر قراءة

القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

2020-05-30
كورونا في البلاد: تسجيل 25 إصابة خلال 24 ساعة

كورونا في البلاد: تسجيل 25 إصابة خلال 24 ساعة

2020-05-30
الاحتلال يحقق مع ذاته:

الاحتلال يحقق مع ذاته: "أحد قتلة الشهيد الحلاق استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

2020-05-30
تقارب تركي إسرائيلي وشيك؟ ليس في ظلّ إردوغان

تقارب تركي إسرائيلي وشيك؟ ليس في ظلّ إردوغان

2020-05-30
وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية

وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية

2020-05-30