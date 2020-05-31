سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بشكل نهائي بعد تفعيله خيار الشراء بعدما قدم من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وذكر باريس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي قام بتفعيل خيار شراء إيكاردي بصفة نهائية، بعدما انضم في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود شرط خيار شراء مقابل 70 مليون يورو.

وأضاف أن إيكاردي وقع على عقد يضمن استمراره داخل النادي الباريسي حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

من جانبه، عبر نادي إنتر ميلان عن شكره لإيكاردي عن المواسم الستة التي قضاها بقميص النيراتزوري، وتمنى له التوفيق في محطته المهنية المقبلة.

وفي بيان إنتر ميلان، قال النيراتزري "يعلن نادي إنتر عن انتقال ماورو إيكاردي إلى باريس، المهاجم المولود في عام 1993، ينتقل بشكل قاطع إلى النادي الفرنسي".

وأضاف البيان "النادي يشكر اللاعب على المواسم الستة التي قضاها معنا، ونتمنى له الأفضل لاستمرار مغامرته الاحترافية".

وكشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، عن قيمة الصفقة التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين أخرى كمتغيرات.

وتنازل الإنتر عن اللاعب إلى النادي الباريسي بعد الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين، في ظل وجود بند يمنع بيعه لأي نادٍ داخل إيطاليا دون دفع 15 مليون يورو للنيراتزوري.

وشارك ماوريتو في 31 مباراة مع باريس خلال موسم (2019/2020)، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري الفرنسي.