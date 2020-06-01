سان جيرمان يتحرك لتدعيم صفوفه من الكالتشيو

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ مساعيه من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، اليوم السبت، إن المدير الرياضي للفريق الباريسي، ليوناردو، تحرك لضم البوسني آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو الإيطالي.

وأضافت أن صفقة ماروسيتش (27 عاما)، ربما تكلف خزينة النادي الباريسي 15 مليون يورو، خصوصا أن اللاعب البوسني يرتبط بتعاقد مع "النسور" حتى صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن صفقة ماروسيتش لتعويض رحيل الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن "بي إس جي" يتنافس مع إيفرتون الإنجليزي للفوز بصفقة آدم ماروسيتش.

وأكدت "ليكيب" أن ليوناردو لن يكتفي بصفقة واحدة من لاتسيو، بل بدأ مفاوضات مكثفة لضم نجم الوسط سيرج ميلينكوفيتش سافيتش.

وذكرت أن النادي الباريسي يجهز عرضا قيمته 80 مليون يورو، من أجل ضم ماروسيتش وسافيتش الذي يحظى باهتمام نادٍ أوروبي كبير، لم تشر إليه الصحيفة الفرنسية.