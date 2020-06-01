مانشستر يونايتد يحسم موقفه تجاه إيغالو

مدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبشكل رسمي اليوم الاثنين، فترة إعارة النيجيري، أوديون إيغالو، من صفوف شنغهاي شنهوا الصيني.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق مع نظيره شنغهاي، لتمديد فترة إعارة إيغالو، لستة أشهر مقبلة، لتنتهي إعارته في 31 كانون الثاني/يناير 2021.

وسجل إيغالو، 4 أهداف في 8 مباريات بكافة المسابقات، ليطالب الجمهور على نحو مفاجئ، بضمه بشكل نهائي عند انتهاء الموسم، وذلك قبل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة كورونا.

وتقرر استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري، على أن تختتم المسابقة في أواخر تموز/يوليو المقبل.