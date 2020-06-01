نادي ليفربول يتضامن مع فلويد

جلس لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في وسط الملعب وجثوا على ركبهم، في ملعب "أنفيلد"، كخطوة احتجاج على مقتل المواطن الأميركي، جورج فلويد على يد شرطي أميركي أبيض.

ونشر الفريق عبر "تويتر"، يوم الإثنين، صورة للاعبيه وهم جاثون على ركبهم بشكل دائري وسط أرضية الملعب، تضامنًا مع فلويد المقتول على يد الشرطة الأميركية. وأرفق الفريق، الصورة المنشورة بعبارة: "الاتحاد قوة".

وأوقفت شرطة منيابوليس الأميركية، فلويد، بشبهة "الاحتيال"، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال منبطحا على بطنه. وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة. وبعد مجيء طاقم الإسعاف نقل فلويد إلى المستشفى الذي توفي فيه نتيجة عنف الشرطة.