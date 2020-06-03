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تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 23:48

تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأنه طرأ تطور جديد بخصوص مشاركة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم 2020-2021.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عاقب مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة القارية لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن المحكمة الرياضية ستبدأ الاستماع لاستئناف مانشستر سيتي على القرار، بداية من الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام.

وأشارت إلى الاستماع سيكون على الأغلب عبر الفيديو، بسبب القيود المفروضة عقب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر من المحكمة الرياضية أن القرار النهائي على الاستئناف سيصدر خلال فترة تصل إلى شهرين.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي كان يرغب في معرفة القرار مبكرًا، كي يتمكن من وضع خططه الخاصة بالموسم المقبل وفقًا للوضع النهائي.

يذكر أن خطر الاستبعاد من دوري الأبطال ينذر المان سيتي برحيل عدد من نجوم الفريق، بالإضافة إلى التأثير على قوة جذب النادي للاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا

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