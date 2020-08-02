روبيرتو يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن وكيل نجم برشلونة الإسباني، سيرجي روبيرتو، جوسيب ماريا أوروبيتج نفى إمكانية رحيل موكله في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم روبيرتو (28 عامًا) بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على رغبة بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز.

وقال أوروبيتج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "سيرجي لا يفكر في الرحيل عن برشلونة".

وأضاف "لا يوجد أي نادٍ مهتم بضم اللاعب حاليًا، وبرشلونة لم يفاتحنا في أي عروض".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فكّر بالفعل في وقتٍ سابق في إمكانية بيع سيرجي روبيرتو، للتغلب على مشاكله المادية، لكن بعد بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس، لم يعد النادي الكاتالوني في حاجة للتخلص من اللاعب الإسباني.