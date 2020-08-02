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ما سبب فشل انتقال أوباميانغ إلى تشيلسي؟

تاريخ النشر: 02/08/2020 - 11:03

ما سبب فشل انتقال أوباميانغ إلى تشيلسي؟
النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل إتمام تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان أوباميانغ الذي يدخل العام الأخير في عقده مع آرسنال دون تجديد، أحرز هدفين في شباك تشيلسي بالأمس، حسما لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح الجانرز.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أوباميانغ أراد الرحيل بالفعل عن آرسنال خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت إلى أن وكلاء اللاعب الجابوني تواصلوا مع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، لحسم الصفقة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت أن لامبارد في ذلك الوقت جمد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ولم يكن تعاقد بعد مع تيمو فيرنر من لايبزيج.

وقالت الصحيفة، إن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق خلال الشتاء المنصرم، بسبب طلب أوباميانغ لراتب يجعله الأعلى في تاريخ النادي.

وأضافت أن تشيلسي لا يزال حريصًا على ضم أوباميانغ، لكن على اللاعب أن يتخلى عن مطالبه المالية الضخمة.

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#بيير إيميريك أوباميانغ
#آرسنال
#تشيلسي

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