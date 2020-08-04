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مفاجأة: كريستيانو خطط للرحيل عن يوفنتوس

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 14:57

مفاجأة: كريستيانو خطط للرحيل عن يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطط للرحيل عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم.

وبحسب ما نقلته مجلة "فرانس فوتبوس" الفرنسية، فإن كريستيانو كان يفكر في إمكانية مغادرة يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن كريستيانو ليس سعيدًا بالتواجد في يوفنتوس، لأن النادي الإيطالي ليس المكان المثالي لتحقيق أهدافه الشخصية.

وأوضحت أن أزمة فيروس كورونا المستجد التي اندلعت مطلع العام الحالي، تسببت في عدم خوض أي مفاوضات بين الأطراف المعنية.

وكان كريستيانو، قد قرر في قرار تاريخي، مغادرة ريال مدريد صيف 2018، والاتجاه صوب البيانكونيري.

يذكر أن كريستيانو صرح مؤخرًا أنه يرغب في حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة مع يوفنتوس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان

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