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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل ملاقاة نابولي

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 15:05

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل ملاقاة نابولي
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، تلقى دفعة قوية خلال استعدادات الفريق لمواجهة نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي، يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد شارك في المران الثنائي عثمان ديمبلي ورونالد أراوخو، وباتا تحت تصرف كيكي سيتين، حيث يملك حرية الدفع بهما.

وكان أراوخو قد تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة فريق برشلونة ب ضد سابادل الأسبوع الماضي، حيث أدى تدريبات خفيفة يوم الثلاثاء خارج الملعب وعاد الأربعاء ليشارك بالمران الجماعي، وكذلك الحال بالنسبة لديمبلي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأول لديمبلي (إن سمح له سيتين بالمشاركة)، بعد إصابته في شباط/فبراير الماضي وإجرائه جراحة كانت ستبعده لنهاية الموسم، لولا فيروس كورونا.

في الوقت ذاته، شارك الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم الفريق، بالمران وتخلص من كافة الآلام ليزيل الشكوك حول احتمالية عدم لحاقه بلقاء نابولي.

وعلى الرغم من تعافي غريزمان بالكامل من إصابته العضلية، إلا أن كيكي سيتين يفكر في عدم المخاطرة به من البداية، ومن المحتمل أن يتواجد على مقاعد البدلاء، والدفع به حال الاحتياج له.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#كيكي سيتين
#نابولي
#دوري أبطال أوروبا
#عثمان ديمبلي
#أنطوان غريزمان

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