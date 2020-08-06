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الدوري الإنجليزي يقرر العودة إلى التبديلات الثلاثة في الموسم الجديد

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 22:11

الدوري الإنجليزي يقرر العودة إلى التبديلات الثلاثة في الموسم الجديد
لاعبو فريق ليفربول (أ ب)
عرب ٤٨

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ)، ألا تسمح بعد الآن بالتبديلين الإضافيين، الذين سُمح بهما إثر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ومن المقرر أن يعود الدوري، إلى الحد الأقصى للتبديلات خلال المباراة، بثلاثة لاعبين في مباريات الموسم المقبل، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وكانت الأندية قد سمحت باستخدام 5 بدلاء للتعامل مع الجدول المتكدس بعد أن انتهت فترة التوقف القسري للدوري بسبب جائحة كورونا لمدة مئة يوم.

ورغم سماح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاستخدام المؤقت لخمس بدلاء الموسم المقبل، إلا أن الدوري الممتاز لن يتبنى ذلك، إذ اعتبر أن القاعدة متحيزة للأندية الكبرى التي تتمتع بعمق أكبر في فرقها.

وسيسمح بحد أقصى بسبع بدلاء خارج الملعب، لكن يمكن لثلاثة فقط أن يشاركوا في المباراة عندما يبدأ الموسم الجديد في 12 أيلول/ سبتمبر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الدوري الإنجليزي الممتاز
#بريمرليغ
#التبديلين الإضافيين
#فيروس كورونا
#5 تبديلات

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من عرب 48

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