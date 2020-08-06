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نادي سيتي يتعاقد مع آكي

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 11:08

نادي سيتي يتعاقد مع آكي
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، عن تعاقده مع مدافع بورنموث، الهولندي نايثن آكي لخمس سنوات مقابل 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار).

ويأتي تعاقد الفريق المملوك إماراتيا مع آكي، بعد يوم من إعلانه قدوم الجناح الإسباني فيرّان توريس من فالنسيا.

قال آكي (25 عاما) في بيان نشره ناديه الجديد "يملك سيتي أفضل تشكيلة في إنجلترا في العقد الأخير. القدوم إلى هنا يشكل حلما لي. هذا فريق كبير يغصّ بالنجوم العالميين".

أما مدير الكرة الإسباني تشيكي بيغيريستيان فأضاف "نايثن مدافع نوعيته جيدة. كان قائدا في فترته مع بورنموث وأنا سعيد لقدومه إلى هنا. هو قوي وسريع، ونشعر بأنه يملك التقنية والصفات الذهنية التي يحتاجها للتقدم في تشكيلة بيب (المدرب غوارديولا)".

وحل سيتي ثانيا في الدوري الإنجليزي بفارق 18 نقطة عن ليفربول البطل، ليتنازل عن لقبيه في 2018 و2019. وعانى سيتيزنز من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي إيميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي الإسباني، بيب غوارديولا، إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي انضم إلى بورنموث قادما من تشلسي عام 2017 وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه لا سيما بعد سقوط بورنموث إلى مصاف المستوى الثاني.

وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في الدوري، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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