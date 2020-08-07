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آرسنال يضع شرطا مقابل ضم كوتينيو

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 14:14

آرسنال يضع شرطا مقابل ضم كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي وضع شرطا مقابل التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال بيع نهائي.

وأشارت إلى أن آرسنال طلب من برشلونة، تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأوضحت أن برشلونة لن يتخذ أي خطوة بشأن مستقبل كوتينيو قبل نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن البارسا لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي، لذا يراهن على أن أداء كوتينيو الجيد في دوري الأبطال، قد يجعله على رادار أندية أخرى.

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#آرسنال
#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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