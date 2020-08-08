  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سارا من مبابي

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 20:44

باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سارا من مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى جاهزيته لخوض مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر مبابي صورة عبر حسابه على "تويتر"، يشير فيها إلى أنه بحالة جيدة، ويستعد للسفر إلى البرتغال رفقة فريقه.

ويلتقي الفريق الباريسي مع أتالانتا، يوم الأربعاء المقبل.

ويتعافى مبابي من إصابة بالتواء في كاحل القدم اليمنى، تعرض لها في مباراة سانت إيتيان، بنهائي كأس فرنسا، يوم 24 تموز/يوليو الماضي.

وأشار توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، في وقت سابق، إلى أنه لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة، ملمحا إلى احتمال وضعه على مقاعد البدلاء.

وصعد بي إس جي لدور الثمانية بدوري الأبطال، متفوقا على بوروسيا دورتموند (3-2) في مجموع الذهاب والإياب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#أتالانتا
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فينيسيوس مُحبط من زيدان!
فينيسيوس مُحبط من زيدان!

2020-08-08

يوفنتوس يضع مدربين لخلافة ساري بعد إقالته
يوفنتوس يضع مدربين لخلافة ساري بعد إقالته

2020-08-08

برشلونة يتحرك لضم مدافع مانشستر سيتي
برشلونة يتحرك لضم مدافع مانشستر سيتي

2020-08-08

الأكثر قراءة

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

2020-08-07
بولتون:

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة.. ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

2020-08-07
انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و

انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و"كاحول لافان"

2020-08-07
تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

2020-08-07
لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

2020-08-07