ريال مدريد يودّع دوري الأبطال على يد السيتي

أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني من الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفا السيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة.

وبذلك يفوز مانشستر سيتي بنتيجة (4-2)، في إجمالي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا في ربع النهائي بمدينة لشبونة، مع أولمبيك ليون الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي، يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

مجريات المباراة:

بدأ مانشستر سيتي المباراة، بضغط مُبكر، ونجح غابرييل جيسوس في استغلال خطأ ساذج من فاران، حيث قطع الكرة في منطقة الجزاء، ومرر لزميله سترلينغ الذي أسكن الكرة في شباك كورتوا في الدقيقة 9.

واستمر ضغط الإنجليز، حيث أرسل رحيم سترلينغ تصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، لامست الشباك الخارجية لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 15.

وجاءت أول محاولة لريال مدريد في الدقيقة 20، حيث تلقى بنزيمة تمريرة في العمق من زميله هازارد، وسدد بقوة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس إيدرسون تألق في التصدي للكرة وحولها إلى ركنية.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 28، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء من الشاب رودريغو وسدد رأسية أقصى يسار الحارس إيدرسون.

وتألق كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، في الدقيقة 36، وارتدت الكرة أمام ميليتاو الذي شتتها بعيدًا.

وتكررت الهفوات القاتلة من ريال مدريد، وهذه المرة من كورتوا الذي مرر بالخطأ للاعبي مانشستر سيتي، وأرسل الشاب فودين تصويبة صاروخية أرضية، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 41.

وباغت كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بتسديد كرة مباشرة من ركلة ركنية إلى مرمى ريال مدريد، لكن الحارس كورتوا تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي، في الدقيقة 47 وحولها إلى الركنية.

وواصل كورتوا التألق، بتصديه لتسديدة رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 53، بعدما استغل أصحاب الأرض خطأ كارثي جديد من كاسيميرو في التمرير.

وسدد بنزيمة مهاجم ريال مدريد كرة قوية، مرت أعلى مرمى حارس السيتي إيدرسون في الدقيقة 54.

وكاد بنزيمة أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 63، حيث سدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت بين يدي الحارس إيدرسون.

وأهدر غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه، حيث تلقى تمريرة في المنطقة وسدد مباشرة لكن كورتوا حولها إلى ركنية في الدقيقة 65.

وواصل فاران الأخطاء الكارثية، في تكرار لسيناريو الهدف الأول، ومنح الكرة بسذاجة لغابرييل جيسوس الذي انفرد بكورتوا وسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 68.

وأرسل كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي تصويبة قوية أرضية، تصدى لها كورتوا في الدقيقة 72.

وكاد دافيد سيلفا أن يُسجل الهدف الثالث للسيتي في المباراة، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86، حيث مرت الكرة أعلى قليلا عن مرمى كورتوا.

وفشل زيدان مدرب ريال مدريد في تعديل ذلك الوضع الصعب، ليُقصى لأول مرة في مسيرته التدريبية من بطولة دوري الأبطال، التي توج بها في 3 مناسبات سابقة على التوالي.