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فينيسيوس مُحبط من زيدان!

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 20:34

فينيسيوس مُحبط من زيدان!
النجم البرازيلي فينيسيوس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، محبط من عدم مشاركته واللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بنتيجة 4-2، في مجموع المباراتين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس لا يفهم لماذا لم يشارك أمام مانشستر سيتي، حيث لم يتوقع البقاء 90 دقيقة كاملة على مقاعد البدلاء، وأيضًا عدم القيام بعمليات الإحماء.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس يشعر بالإحباط عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أنه ليس غاضبًا من زيدان، لكنه يشعر بخيبة أمل لأنه لم يلعب.

وأوضحت أن هناك شعور متزايد في النادي بأن زيدان لا يثق في فينيسيوس، وهو شعور خرج بعد عودته لتولي تدريب الفريق في الأشهر الأخيرة من موسم 2018-19، عندما استغرق الأمر وقتًا طويلًا لمنح اللاعب البرازيلي بعض الدقائق عقب تعافيه من الإصابة.

ويحظى فينيسيوس باهتمام من العديد من الأندية، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي استفسر عن وضعه في ريال مدريد، حيث أراد مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، الحصول على خدماته، حتى لو كان على سبيل الإعارة، كما أنه متفاجئ من أنه لا يلعب كثيرًا مع الملكي.

وأكد التقرير أنه تم السؤال عنه أيضًا من قبل فريقين كبيرين في البريمييرليغ، وكان رد ريال مدريد بأنه ليس للبيع.

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#ريال مدريد
#فينيسيوس
#زين الدين زيدان

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