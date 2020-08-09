بيرلو يتحرك لضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب يوفنتوس الجديد، أندريا بيرلو، أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت إدارة يوفنتوس، عن تولي بيرلو قيادة البيانكونيري رسميًا، أمس السبت، وذلك خلفًا لماوريسيو ساري، الذي أقيل عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المتوقع أن يطلب بيرلو ضم فرانشيسكو إيسكو، نجم ريال مدريد، ليوفنتوس هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرلو كان قد طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع إيسكو في صيف 2019.

وأوضحت، أن بيرلو حصل على صلاحيات كاملة لتكوين فريقه، حيث يسعى لتقديم كرة قدم بأفكار واضحة، تتماشي مع ما كان عليه بيرلو كلاعب كرة قدم.

وغاب إيسكو عن التشكيل الأساسي لريال مدريد، منذ عودة زيدان لقيادة الفريق، وأصبح يشارك على فترات متباعدة.