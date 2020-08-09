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فيديو: ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة نابولي

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 14:59

فيديو: ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة نابولي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، رفض مصافحة حكم مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي، كونيت شاكير، أمس السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو في نهاية المباراة، عندما مد شاكير يده لمصافحة ميسي، بينما أشار البرغوث بإصبعه رافضًا التحية.


وشهدت المباراة إلغاء شاكير هدفًا لميسي بداعي وجود لمسة يد، عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

يذكر أن بعض التقارير زعمت أن ميسي رفض مصافحة كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، بسبب موقف سابق للاعب اليوناني، لكن "ماركا" أكدت أن الواقعة كانت مع حكم اللقاء.

وكان برشلونة تغلب على نابولي بنتيجة 3-1، وصعد لمواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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#ليونيل ميسي
#نابولي
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

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