ميسي يخالف قرار مدرب برشلونة!

يستعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، برفقة فريقه برشلونة الإسباني للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإنه على الرغم من منح المدرب كيكي سيتين الفريق راحة أمس الإثنين، إلا أن النجم الأرجنتيني ذهب إلى المدينة الرياضية لمواصلة التعافي من الضربة التي تعرض لها في الكاحل بمواجهة نابولي بعد تدخل كاليدو كوليبالي عليه.

وأضافت الصحيفة "ذهاب ميسي بالأمس دليل على تركيزه الشديد على المباراة، حيث أمضى حوالي ساعة ونصف في مرافق النادي، وتحدث مع الأطباء ثم غادر".

ومن المُقرر أن يعود اللاعبون اليوم، الثلاثاء، للتدرب صباحًا، على أن تطير بعثة البارسا إلى مدينة لشبونة صباح الخميس المقبل.