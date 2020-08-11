  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يخالف قرار مدرب برشلونة!

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 09:11

ميسي يخالف قرار مدرب برشلونة!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

يستعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، برفقة فريقه برشلونة الإسباني للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإنه على الرغم من منح المدرب كيكي سيتين الفريق راحة أمس الإثنين، إلا أن النجم الأرجنتيني ذهب إلى المدينة الرياضية لمواصلة التعافي من الضربة التي تعرض لها في الكاحل بمواجهة نابولي بعد تدخل كاليدو كوليبالي عليه.

وأضافت الصحيفة "ذهاب ميسي بالأمس دليل على تركيزه الشديد على المباراة، حيث أمضى حوالي ساعة ونصف في مرافق النادي، وتحدث مع الأطباء ثم غادر".

ومن المُقرر أن يعود اللاعبون اليوم، الثلاثاء، للتدرب صباحًا، على أن تطير بعثة البارسا إلى مدينة لشبونة صباح الخميس المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#بايرن ميونخ
#كيكي سيتين
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب يبدي اهتمامه بمدافع تشيلسي
كلوب يبدي اهتمامه بمدافع تشيلسي

2020-08-11

كأس التوتو: فوز للوحدة كفر قاسم وأخاء الناصرة وخسارة لهـ. إكسال
كأس التوتو: فوز للوحدة كفر قاسم وأخاء الناصرة وخسارة لهـ. إكسال

2020-08-10

بايرن يستعيد سلاحين بارزين قبل ملاقاة برشلونة
بايرن يستعيد سلاحين بارزين قبل ملاقاة برشلونة

2020-08-10

الأكثر قراءة

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

2020-08-10
رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

2020-08-10
بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

2020-08-10
استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ

استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ"كتلة اليمين"

2020-08-10
نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

2020-08-10