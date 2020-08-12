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يوفنتوس يضع بيرلو في موقف محرج!

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 08:56

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف محرج!
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس الإيطالي وضعت مدربها الجديد، أندريا بيرلو، في موقف محرج أمام غرفة ملابس الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بيرلو وقع مع يوفنتوس على عقد لمدة عامين براتب سنوي 1.8 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت إلى أن هناك لاعبين فقط في فريق يوفنتوس بأكمله يتقاضون راتبًا أقل من بيرلو، وهما الحارس الثاني والثالث جيانلويجي بوفون (1.5 مليون يورو)، وبنسوليو (0.3 مليون يورو).

وذكرت أن كريستيانو رونالدو (31 مليون يورو) يتقاضى أكثر من الراتب السنوي لبيرلو 15 مرة.

وأوضحت أن بيرلو يجب أن يحظى باحترام غرفة ملابس يوفنتوس بأكملها كي ينجح، لكنه سيواجه معضلة أن في عالم كرة القدم تقاس المكانة بالأموال التي تحصل عليها.

وكشفت أن هناك 18 لاعبًا في يوفنتوس يحصلون على راتب أعلى من بيرلو.

وقالت إن بيرلو سيحصل على أقل من نصف راتب ماوريسيو ساري المدرب السابق (5.5 مليون يورو).

أما المدير الفني الأسبق ماسيمليانو أليغري كان يحصل على 7.5 مليون يورو سنويًا.

وأضافت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كان يتقاضى أيضًا راتبًا صغيرًا عندما انتقل من الكاستيا إلى الفريق الأول في 2016.

وأنهى زيدان الولاية الأولى له في ريال مدريد براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز استعاد خدماته في الموسم الماضي بـ13 مليون يورو سنويًا.

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#أندريا بيرلو
#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

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