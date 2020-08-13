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فينغر يرد على اهتمام برشلونة

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 18:24

فينغر يرد على اهتمام برشلونة
المدرب الفرنسي أرسين فينغر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، رد على إمكانية تدريب فريق برشلونة الإسباني.

ورحل فينغر عن آرسنال في 2018، بعد أكثر من عقدين في تدريب الفريق، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق، قبل أن يشغل حاليًا منصبا إداريا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، تلقى فينغر العديد من العروض المهمة في الأشهر الأخيرة، لعل أبرزها من برشلونة الذي يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، حال فشل كيكي سيتين في التتويج بدوري الأبطال.

ورغم ذلك، فإن فينغر رفض عرض برشلونة بسبب عدم اقتناعه بالمشروع، أو الظروف التي سيشغل فيها منصب المدير الفني للفريق الكاتالوني.

وسبق أن صرح فينغر في وقت سابق برغبته في العودة للتدريب قائلًا "كل يوم، أريد أن أدرب، لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي، لكني لن أقوم بالكثير من القتال، عمري 70 سنة، لقد قدمت الكثير، الآن ألعب الروليت الروسية قليلًا".

وأضاف "كنت أشم رائحة العشب كل صباح، واليوم أنا متواجد في الأماكن المليئة بالإدارة والمكاتب، لذا من الواضح أنني أشعر بقليل من التطفل هناك".

وأتم "نعم، أريد أن أقول بصراحة، أتمنى العودة لمجال التدريب".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أرسين فينغر
#برشلونة
#كيكي سيتين

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