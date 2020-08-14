ريال مدريد يحتاج لنحو 200 مليون يورو

يحتاج بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد، إلى التخلص من بعض اللاعبين على أمل دعم خزينة النادي بنحو 200 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا ألزمت ريال مدريد باتخاذ قرار بعدم إبرام أي صفقة جديدة والاستعاضة على ذلك بإعادة بعض اللاعبين المعارين الذين يرى المدرب، زين الدين زيدان، أنه في احتياج لهم.

وأضافت أن مدير النادي، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع مع اللاعبين وأبلغهم بذلك صراحة.

وأوضحت أن آخر التطورات أن إدارة ريال مدريد تريد أن يصل عدد الراحلين عن الفريق إلى 11 لاعبا، بما في ذلك الصفقات التي تمت فعلًا، وأبرزها وأنجحها من وجهة نظر الإدارة بيع المدافع المغربي، أشرف حكيمي، لإنتر مقابل 40 مليون يورو.

وأكدت "ماركا" أن المدرب زيدان سيعوّض عدم وجود صفقات جديدة بإعادة عدد من المعارين، وبدأ بمارتن أوديغارد، وسيتبعه داني سيبايوس وحارس المرمى، أندريه لونين، الذي سيكون احتياطيا لتيبو كورتوا بدلا من ألفونس أريولا، المعار الذي عاد إلى فريقه باريس سان جيرمان.

وختمت الصحيفة بالقول إن المراكز الأكثر تكدسا باللاعبين في الريال هي الهجوم، لذا فسيكون معظم الضحايا منهم، وتأكد فعلًا أن الكولومبي خاميس رودريغيز على قائمة البيع، ولربما يتم التخلي عن إيسكو ليوفنتوس الذي أبدى اهتماما به بعد تولي المدرب الجديد أندريا بيرلو.

وتتواصل فصول أزمة ريال مدريد مع غاريث بيل الذي يريد زيدان وإدارة النادي رحيله، لكن اللاعب الأعلى أجرا في النادي يرغب باستكمال عقده الذي ينتهي بعد عامين على جلوسه احتياطيا منذ عودة المنافسات عقب انتشار فيروس كورونا.