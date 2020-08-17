  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يرد على إمكانية رحيل ميسي

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 09:19

برشلونة يرد على إمكانية رحيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

نفت تقارير صحفية، إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني، في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر إدارية في الفريق، فإن الرئيس بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، لم يتلقوا أي رسالة من ميسي تفيد برغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التواصل مع بعض المقربين من ميسي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد أو رفض من جانبهم لهذه المعلومات.

وكان موقع "Esporte Intercativo" قد ذكر أن ميسي يريد الرحيل عن البلوغرانا فورا، وأبلغ الإدارة بذلك، على خلفية الخسارة المؤلمة (8-2) أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعدم وجود مشروع تنافسي.

وتحيط الشكوك والتكهنات ببرشلونة، على مستوى الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، منذ السقوط القاري الذي وضع النادي وسط أجواء عاصفة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يرفض مقايضة ديبالا ببوغبا
يوفنتوس يرفض مقايضة ديبالا ببوغبا

2020-08-17

يوفنتوس يمهد الطريق أمام رحيل كريستيانو
يوفنتوس يمهد الطريق أمام رحيل كريستيانو

2020-08-16

أبناء سخنين يبلغ نهائي كأس التوتو
أبناء سخنين يبلغ نهائي كأس التوتو

2020-08-16

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16