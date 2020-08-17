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يوفنتوس يتأهب لضم أحد نجوم برشلونة

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 19:02

يوفنتوس يتأهب لضم أحد نجوم برشلونة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يسعى للحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس يأمل في التخلص من غونزالو هيغوين، حيث يسعى النادي الإيطالي لتحرير نفسه من راتبه الضخم، قبل إعادة الاستثمار في سوق الانتقالات.

وأضافت أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، إذا نجح في فك العقدة المالية ورحيل هيغوين، فإن النادي يمكن أن يهتم بلويس سواريز مهاجم برشلونة، بل وقد يتابع أنطوان غريزمان أيضًا.

يذكر أن يوفنتوس يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد بالميركاتو، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وارتبط اليوفي بأكثر من مهاجم على رأسهم أركاديوز ميليك (نابولي)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال) وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون).

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كتبت أن برشلونة على استعداد لإعادة بناء الفريق بعد النهاية المحرجة والمذلة لموسم غير ناجح، وزعمت أن النادي لن يمانع مغادرة سواريز وغريزمان.

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#يوفنتوس
#غونزالو هيغوين
#أنطوان غريزمان
#لويس سواريز
#برشلونة

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