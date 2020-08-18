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بايرن ميونخ يعقد مهمة ليفربول لضم ألكانتارا

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 21:11

بايرن ميونخ يعقد مهمة ليفربول لضم ألكانتارا
النجم الإسباني تياغو ألكانتارا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني يعقد المهمة على ليفربول الإنجليزي من أجل إبرام صفقة لاعب الأول، الإسباني تياغو ألكانتارا، في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم تياغو (29 عامًا) بالرحيل إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث حدد بايرن 30 مليون يورو لبيعه، وذلك قبل انتهاء عقده بموسم واحد فقط.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد أبلغ ليفربول نظيره بايرن ميونخ، بأنه ليس لديه نية لدفع 30 مليون يورو؛ من أجل ضم تياغو هذا الصيف.

وكانت أنباء قد أكدت أن تياغو وافق على الشروط الشخصية بشأن انتقاله إلى ليفربول، ويتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة انتقاله.

وأكدت الصحيفة أن بايرن غير مستعد لتقليل سعر تياغو، حيث تم تعليق المفاوضات بين الناديين، بسبب تركيز النادي البافاري على لقاء نصف نهائي دوري الأبطال أمام أولمبيك ليون.

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#بايرن ميونخ
#ليفربول
#تياغو ألكانتارا

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