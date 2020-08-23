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آرسنال يريد الاستغناء عن المصري النني

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 19:29

آرسنال يريد الاستغناء عن المصري النني
اللاعب المصري محمد النني (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي يسعى للاستغناء عن خدمات لاعبه المصري، محمد النني، مقابل التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن آرسنال يخطط لضم النجم الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط البايرن، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن ليفربول معجب بمستوى تياغو منذ فترة طويلة، حيث أثنى يورغن كلوب، مدرب الريدز، على أدائه في أكثر من مناسبة، لكن البطء في التفاوض مع بايرن ميونخ، دفع آرسنال للدخول في الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن آرسنال استفسر بالفعل عن مستقبل تياغو، والسعر النهائي المطلوب في ضمه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن ليفربول متردد في دفع السعر الذي حدده بايرن لبيعه، وهو 23 مليون جنيه إسترليني، بالنظر إلى أن اللاعب يمكنه التوقيع مجانًا في كانون الثاني/يناير المقبل.

في الوقت ذاته، لن يكون بإمكان آرسنال حسم الصفقة لصالحه، قبل بيع لاعبين من خط الوسط، حيث يسعى النادي اللندني للتخلص من الثنائي لوكاس توريرا ومحمد النني.

بالإضافة، إلى ذلك، فإن آرسنال سيحتاج إلى تخفيض السعر، على الرغم من فوز الفريق بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يضمن له العودة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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#آرسنال
#محمد النني
#بايرن ميونخ
#تياغو ألكانتارا
#ليفربول

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