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بعد قراره بالرحيل: هل ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي؟

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 20:26

بعد قراره بالرحيل: هل ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عرض مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينوي تقديمه من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من برشلونة الإسباني.

وقالت مصادر لشبكة "ESPN" العالمية، إن مالكي مانشستر سيتي سيقدمون عرضًا مزدوجا، يلعب بموجبه ميسي لمدة 3 سنوات في السيتيزينز، على أن ينتقل بعد هذه الفترة إلى نيويورك سيتي الأميركي.

وأضافت "ستتم إتاحة الفرصة لميسي أيضًا ليكون سفيرًا لمجموعة (City Football Group) وهي الشركة المالكة لعدد من الأندية حول العالم منها مانشستر سيتي ونيويورك سيتي".

وتابعت "إدارة السيتي تبحث بالفعل قابلية إتمام الصفقة من الناحية المالية وتوافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف، وسيبذل النادي كل ما في وسعه لضم ميسي بصفقة مجانية، لكنه سيتم التفكير في إمكانية دفع ما بين 100 و150 مليون يورو، إذا لزم الأمر".

وأفاد تقرير صحفي، بأن والد ميسي التقى في إنجلترا يوم الإثنين الماضي مع مسؤولي مانشستر سيتي.

ويتوجب على ميسي حل أزمته مع برشلونة للرحيل، حيث يرى البرغوث أن بند فسخ التعاقد لايزال ساريًا نظرًا لمد الموسم بسبب فيروس كورونا، بينما تُصر إدارة البارسا على أن هذا البند انتهى ولن يُفرط النادي في خدماته إلا بالشرط الجزائي وقيمته 700 مليون يورو.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليونيل ميسي
#مانشستر سيتي
#برشلونة

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