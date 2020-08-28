  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نجم ريال مدريد في طريقه إلى البريمييرليغ

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 20:26

نجم ريال مدريد في طريقه إلى البريمييرليغ
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، في طريقه للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" نقلا عن الصحفي الإيطالي تانكيردي بالميري، قوله إن رودريغيز وافق على البنود المالية الشخصية للانتقال إلى إيفرتون، الذي يشرف على تدريبه، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف بالميري، أن رودريغيز سيتقاضى 4.03 مليون إسترليني في العام الواحد مع الـ"توفيز"، ما يعني أنه وافق على تخفيض راتبه الأسبوعي مع ريال مدريد والذي يبلغ 140 ألف إسترليني في الأسبوع، ويتوقع أن يمتد عقده الجديد لمدة 4 أعوام.

وكان رودريغيز قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان أنشيلوتي مدربا للفريق الملكي، وعاد الاثنان للعمل معا، عندما انضم الدولي الكولومبي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وبقي على إيفرتون الاتفاق مع ريال مدريد على قيمة الصفقة، علما بأن رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز، سبق وأن صرح بأن على ناديه بيع بعض اللاعبين قبل إجراء تعاقدات جديدة هذا الصيف، وهو يطالب بـ22.5 مليون إسترليني مقابل التخلي عن رودريغيز.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#خاميس رودريغيز
#ريال مدريد
#إيفرتون
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان يقترب من ضم نجم روما
إنتر ميلان يقترب من ضم نجم روما

2020-08-28

تشيلسي يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان
تشيلسي يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

2020-08-28

ما الحديث الذي دار بين ميسي وغوارديولا؟
ما الحديث الذي دار بين ميسي وغوارديولا؟

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27