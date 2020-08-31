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مانشستر سيتي يتخذ خطوة أولى نحو ميسي

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 14:35

مانشستر سيتي يتخذ خطوة أولى نحو ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي اتخذ أولى خطواته استعدادا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة سبورت عن الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر، أن المان سيتي اتفق بالفعل مع شركة إنتاج، لتجميع صور وثائقية عن ميسي، لإعداد مقطع الفيديو الخاص بتقديمه رسميًا عند إتمام الصفقة.

وأضافت أن النادي الإنجليزي يعلم أن الصراع بين ميسي وإدارة برشلونة سيستمر طويلًا، لكنه يريد تجهيز خطوات استباقية حتى لا يضطر لإعداد كل شيء في غضون ساعات قليلة.

ويترقب مسؤولو المان سيتي، ما ستسفر عنه المفاوضات بين مسؤولي برشلونة وميسي، بشأن الرحيل بطريقة ودية هذا الصيف.

ويتنازع الطرفان حول قانونية بعض بنود التعاقد الخاصة بأحقية ليونيل ميسي في فسخ تعاقده بنهاية الموسم المنصرم، ومطالبة النادي الكاتالوني بالشرط الجزائي مقابل الاستغناء عنه (700 مليون يورو).

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#ليونيل ميسي
#برشلونة

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