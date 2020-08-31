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هل ينتقل سواريز للعب بجانب كريستيانو؟

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 09:13

هل ينتقل سواريز للعب بجانب كريستيانو؟
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة دخل في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل حسم انتقال النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، إلى صفوف الأخير هذا الصيف.

وأبلغ مدرب البارسا، رونالد كومان، سواريز بخروجه من خططه لمشروع البارسا الجديد، وطالبه بإيجاد نادٍ آخر في الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يجري مفاوضات مباشرة مع يوفنتوس لإرسال سواريز إلى السيدة العجوز.

وأضافت أن رامون بلانز المدير الرياضي لبرشلونة، كان على اتصال مباشر مع مسؤولي يوفنتوس، لتقرير مستقبل لويزيتو، والتفاوض حول إجراء الصفقة.

ويُنظر إلى سواريز على أنه بديل لمهاجم روما إدين دزيكو، الذي سيكلف يوفنتوس 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت.

ولفتت الصحيفة إلى أن سواريز مفتون بإمكانية اللعب إلى جانب الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

يذكر أن سواريز يرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف 2021 المقبل، وكان قد انضم للنادي الكاتالوني في عام 2014 قادمًا من ليفربول بصفقة بلغت 81.7 مليون يورو.

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#برشلونة
#لويس سواريز
#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

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