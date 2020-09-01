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إشبيلية يتعاقد مع أحد نجوم برشلونة

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 16:24

إشبيلية يتعاقد مع أحد نجوم برشلونة
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد إشبيلية الإسباني بشكل رسمي مع نجم برشلونة، إيفان راكيتيتش، ليعود إلى صفوف "الأندلسي" الذي لعب له لمدة 3 سنوات.

وذكر إشبيلية عبر موقعه الرسمي، أن راكيتيتش وقع على عقد يربطه مع الفريق الأندلسي لمدة موسمين مقبلين حتى صيف 2022.

وقال بيان النادي "توصل إشبيلية وبرشلونة لاتفاق على صفقة راكيتيتش، الذي سيعيش مرحلته الثانية باللونين الأبيض والأحمر، بعدما لعب للكيان في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2011 وحتى حزيران/يونيو 2014".

وأكد برشلونة عبر حسابه على موقع تويتر، أن راكيتيتش انضم لإشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات.

وكان إيفان راكيتيتش قد لعب لإشبيلية، 105 مباريات، ورحل في 2014، من أجل الانضمام لصفوف برشلونة.

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