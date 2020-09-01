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ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 16:14

ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، واصل الغياب عن تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي 2020-2021.

وجاء في الحساب الرسمي لبرنامج "التشيرنجيتو"، أن ميسي واصل الغياب عن مران برشلونة، لليوم الثاني على التوالي، بعدما غاب عن مران الأمس.

وكان ميسي قد غاب أيضًا عن الفحوصات الطبية التي أجراها الفريق ضمن اختبارات فيروس كورونا الأحد الماضي.

يذكر أن ميسي أبلغ ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، فيما تحاول إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إثناء ميسي عن قراره وتجديد عقده.

ومن المقرر أن يعقد خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة

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